Savona, finanziati i lavori per la riqualificazione dell'asilo di via Brilla: 36 saranno i posti nuovi

E' stato finanziato dal Ministero dell'Istruzione il progetto del comune di Savona di riqualificazione strutturale, messa in sicurezza, adeguamento alla normativa antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche del Nido Bollicine di via Brilla 1 a Savona.

647mila euro sono stati stanziati nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"C'è grande soddisfazione perché rientra negli obiettivi e nel lavoro che abbiamo intrapreso per lo 0/6. Già quest'anno abbiamo iniziato un lavoro di espansione dei posti nido a fronte anche della grandissima richiesta e con questo finanziamento avremo in futuro una struttura a Zinola completamente rinnovata e con ben 36 posti nuovi" ha detto il vicesindaco e assessore alle politiche educative Elisa Di Padova.

Attualmente la capienza invece è ridotta a 24 posti.

Il nido attualmente è chiuso ma con il finanziamento PNRR si potranno adeguare le uscite di sicurezza, superare le barriere architettoniche, sistemare il cortile per rendere fruibili gli spazi esterni, rifare gli impianti di illuminazione e compartimentare i locali per dividere in maniera più funzionale nido e materna.