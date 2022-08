“Cinema in spiaggia” a Loano: il 24 agosto in programma “Minuscole 2”

Nuovo appuntamento, a Loano, con il “Cinema in spiaggia”, l'iniziativa varata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo e Diesis.

Tutti i mercoledì agosto i Bagni Lampara di Loano si trasformeranno in una vera e propria sala cinematografica in cui verranno proiettati i migliori film per bambini e famiglie.

Il cartellone prevede per mercoledì 24 agosto “Minuscole 2”. Prossimi appuntamenti: mercoledì 31 agosto “Alla ricerca di Dory”; mercoledì 7 settembre “Megamind”.