In autostrada con i pattini: l'incontro shock sulla A10 Genova-Ventimiglia (VIDEO)

Autostrada Genova Ventimiglia, l'una e mezza di notte di un sabato di agosto, all'altezza di Boissano, vicino a Loano. Dei ragazzi in macchina stanno andando verso la Suerte, quando incontrano lungo una ragazza sui pattini che percorre il tratto autostradale.

Tra lo stupore e l'incredulità per l'impresa della giovane, i ragazzi la sorpassano e proseguono il loro viaggio. La pattinatrice non sembra una persona in difficoltà, anzi, sorride a sua volta e continua la sua corsa come se nulla fosse.

Si ringrazia per il video Giorgio Lanata