Quiliano, il sindaco Isetta al fianco di “Vite in Riviera”: "Azioni sinergiche contro le criticità del comparto vitivinicolo del Ponente Ligure"

“Il Sottoscritto e il Comune di Quiliano comprendono il 'grido d’allarme' lanciato dalla Rete d’Impresa 'Vite in Riviera' - commenta il primo cittadino - sostengono l’iniziativa e si mettono a disposizione per continuare un lavoro di rete, ognuno per le proprie competenze e ruoli. L’iniziativa promossa da 'Vite in Riviera' evidenzia concretamente le problematiche che il comparto agricolo, e vitivinicolo in particolare, sta subendo durante quest’questa estate. I punti più critici rilevati sono: gli aumenti sconsiderati del costo dell’energia e dei carburanti, già a partire da fine 2021; il difficile approvvigionamento di bottiglie di vetro da gennaio 2022, sino ad arrivare a settimane di completa assenza di consegne e di impossibilità di reperire merce a prezzi certi; la situazione climatica con temperature elevate e carenza di risorse idriche con grossa sofferenza, soprattutto per i giovani vigneti, nel portare a corretta maturazione le uve; la presenza incontrollata di animali selvatici quali, daini, caprioli, cinghiali (ad oggi con abbondanti cucciolate al seguito), gazze, tassi, e da fine luglio sono apparsi anche i primi fagiani".