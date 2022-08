Finale, malore durante una nuotata: recuperato senza vita dai bagnini un anziano turista

I soccorsi prestati dai bagnini e dal personale medico all'anziano: per lui nulla da fare

Un'altra tragedia colpisce a stretto giro di posta il litorale del ponente savonese.

Intorno alle 14.20 è scattato l'allarme sulle spiagge tra Finalmarina e Finalpia, precisamente nello specchio acqueo antistante i Bagni Nautico e i Bagni Boncardo, quando i bagnini hanno notato un uomo in evidente stato di difficoltà durante una nuotata in mare.

Immediata è partita la chiamata al 112 mentre il personale di salvamento si è adoperato per recuperare l'anziano di oltre 80 anni proveniente dal torinese, probabilmente colto da malore, utilizzando il moscone di servizio.

Si trattava di un anziano riportato purtroppo già inerme a terra, dove è quindi intervenuto il personale dell'automedica del 118 insieme ai militi della Croce Bianca finalese che hanno tentato, purtroppo invano, di rianimare la vittima. Avvisata dell'accaduto anche la Capitaneria di Porto.

Si tratta purtroppo del secondo episodio della stessa natura nella giornata odierna, dopo il decesso verificatosi stamani intorno all'ora di pranzo a Pietra Ligure. Anche in questo caso a perdere la vita era stato un anziano, soccorso in un primo momento dai bagnini, mentre si trovava in mare (leggi QUI).