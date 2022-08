Emergenza cinghiali a Celle, fissato incontro Regione-Comitato: verrà richiesta l'installazione delle gabbie?

La presenza sempre più massiccia dei cinghiali mette da tempo in allarme anche Celle.

Lunedì 29 agosto infatti il Comitato cellese per la gestione della fauna selvatica incontrerà il vicepresidente e assessore regionale Alessandro Piana per fare il punto di una situazione che sta diventando ingestibile nel comune cellese ma anche in diverse località della provincia di Savona.

Piana parteciperà alla riunione insieme al commissario interregionale Piemonte-Liguria per l’emergenza causata dalla peste suina africana Angelo Ferrari e il vice direttore del Dipartimento Agricoltura Federico Marenco.

"In rappresentanza del comitato Cellese nato per il grave problema della gestione dei cinghiali​ chiediamo un incontro a lei e per suo tramite al Commissario Ferrari, la situazione nel levante savonese tra i comuni di Varazze Celle Albissola Sassello è insostenibile per i danni per le incursioni presso le abitazioni, confidando in una sua rapida risposta, restiamo in attesa" aveva scritto nella lettera di richiesta il presidente del comitato cellese Giovanni Sirombra.

Nell'incontro dovrebbe essere messa sul tavolo anche la richiesta di posizionamento delle gabbie e l'abbattimento degli ungulati come sta avvenendo a Sassello con il sindaco Daniele Buschiazzo che aveva firmato un'ordinanza lo scorso maggio.

Negli ultimi due anni il Comitato aveva sollecitato il comune e la Regione illustrando la criticità e dando vita ad una raccolta firme.