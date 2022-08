Violazione sulla vendita di alcolici, stangata da 7mila euro a un commerciante di Borghetto

Lo stesso esercente, recidivo perché già sanzionato per una violazione analoga, è stato segnalato alla Questura di Savona che valuterà una eventuale sospensione temporanea della licenza. Durante i controlli, inoltre, sono stati sequestrate numerose sdraio e diversi ombrelloni lasciati nelle spiagge libere per tenere occupati i posti migliori per il giorno successivo. La Polizia Locale ha anche contestato ad un venditore un’occupazione di suolo pubblico maggiore rispetto a quella autorizzata.

Negli ultimi giorni sono stati eseguiti controlli, anche in orario serale e notturno, da parte della Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito nel corso dei quali è stata comminata una sanzione di circa 7 mila euro ad un esercente per la violazione della normativa sulla vendita di alcolici.

“Complimenti alla Polizia Locale per l’ottimo lavoro - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - Il nostro è un piccolo comune com meno di 5 mila residenti e durante l’estate raggiungiamo picchi di 60/70.000 presenze, non è quindi facile con organici contenuti come i nostri riuscire a mantenere ordine e rispetto delle regole. Il nuovo impianto di videosorveglianza ha sicuramente contribuito ad aumentare il livello di sicurezza nel paese ma un ringraziamento particolare deve essere fatto soprattutto, oltre a tutte le altre Forze dell’Ordine, ai Carabinieri della Stazione di Borghetto sempre molto presenti ed efficaci, con i quali vi è un rapporto di collaborazione molto proficuo grazie al quale anche quest’anno, fortunatamente, non si sono verificati grossi problemi di ordine pubblico e sicurezza”.