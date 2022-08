Politiche 2022, la ricetta della Lega: "Se non si completano alcune infrastrutture fondamentali si rischia di mantenere isolato il ponente ligure"

"Bisogna risolvere i problemi infrastrutturali di questo territorio, è evidente che noi siamo una Regione che se non completa alcune infrastrutture fondamentali come il raddoppio della Genova-Ventimiglia in tempi rapidi rischia di mantenere isolato tutto il ponente ligure".

Risolvere i problemi infrastrutturali e far ripartire progettazioni e idee ferme da tempo come l'Aurelia Bis, il raddoppio ferroviario e l'Albenga-Carcare-Predosa.

Questa la ricetta della Lega esposta ieri nel corso della presentazione in Darsena dei candidati savonesi alle prossime elezioni politiche.

"Sappiamo che oggi venire in Liguria è diventato veramente complicato, sia per i turisti, sia soprattutto per chi vive qua, bisogna puntare sul trasporto su ferro ma anche su dei bypass come anche la Gronda di Genova che consentirebbe di fare sì che non si creino colli di bottiglia che paralizzano poi tutta la direzione verso Genova da Savona e impediscono di raggiungere il capoluogo di regione" ha proseguito Edoardo Rixi, candidato alla Camera nel collegio uninominale Liguria 1 Ponente.

Attenzione alta anche sul potenziamento delle infrastrutture a mare.

"Savona e Vado sono due scali importantissimi, quest'ultimo ha dei ritardi anche di realizzazione del casello autostradale e anche delle opere ferroviarie, bisogna accellerare. Abbiamo un modello che non appiamo potuto purtroppo utilizzare perché c'è stata una forte contrapposizione del Pd e del M5S, ed è il modello Genova, ossia una semplificazione di procedure che consente di fare opere più velocemente e in tempi più rapidi e quindi riuscire a vedere la realizzazione di cantieri di cui in questa Regione si parla da 20-30 anni senza ancora aver visto l'inizio dei lavori" continua il segretario regionale leghista.

"Funivie ripartiranno, abbiamo condiviso il progetto per ripristinarle non solo per il carbone ma anche per tutte le rinfuse del porto, mettendo a posto l'infrastruttura che rischiava di andare allo smantellamento. Anche questo consente di liberare l'autostrada da un traffico pesante a volte insostenibile - conclude Edoardo Rixi - Siamo arrivati ad un punto di svolta e credo che con una progettazione complessiva e con la volontà di portare una parte delle rinfuse anche del genovese su Savona, si consentirebbe di aumentare le potenzialità dello scalo savonese e soprattutto l'utilizzo pieno di una infrastruttura che è ecologicamente sostenibile. L'utilizzo delle rinfuse e sulle merci varie consentirebbe di poter avere in Val Bormida operazioni di gestione con un aumento dei posti di lavoro".

"Il primo impegno che chiederò di prendere è di chiudere un cerchio, una partita importante come quella di Funivie, infrastruttura per la quale tanto impegno abbiamo profuso sia io che Sara Foscolo e Francesco Bruzzone, per fare in modo che le 60 famiglie ritornino a fare il loro lavoro - ha detto il candidato nel collegio proporzionale al Senato Paolo Ripamonti - Abbiamo rimesso in moto il meccanismo della ricostruzione, la strategicità attraverso il decreto che è stato portato in legge. Manca solo un pezzettino che è quello di dare una compiutezza industriale a questa infrastruttura, ci sono le condizioni, c'è un forte interesse di una società che ha manifestato il proprio interesse al Ministero. Serve solo qualcuno che segua la partita ma a prescindere dal ruolo che avrò sarà una delle mie priorità".