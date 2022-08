Albenga prepara il restyling di via Papa Giovanni: nuovi asfalto e marciapiedi, i pini sostituiti da alberi con radici non superficiali

Saranno rimossi i vecchi pini, le cui radici hanno causato nel tempo il dissesto sia del manto stradale che dei marciapiedi su entrambi i lati della via, e sostituiti con alberi che sviluppano le proprie radici in profondità. Oltre al rifacimento dei marciapiedi stessi e, ovviamente, dell'asfalto.

Si appresta così a un completo restyling via Papa Giovanni ad Albenga, con la Giunta che ha approvato recentemente lo studio di compatibilità tecnico economica e comparativa sul patrimonio arboreo, dopo aver ascoltato il parere dei tecnici e degli agronomi nel mese di agosto per poter valutare lo stato di salute delle piante e l'intervento più idoneo.

"Purtroppo lo stato in cui versa via Papa Giovanni e noto a tutti - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alberto Passino - Il restyling vedrà la sostituzione dei pini con i lecci (o alberi di altra specie), piante robuste e adatte al nostro clima che sviluppano le radici in uno strato profondo del terreno e non superficialmente come invece fanno i pini".

"Abbiamo optato per tale scelta - precisa Passino - seguendo le indicazioni dei tecnici e considerando, tra gli altri fattori, che attualmente molte piante sono già in un precario stato di stabilità e salute. Eseguire un intervento di contenimento degli apparati radicali su queste genererebbe un grave pericolo per l’incolumità pubblica oltre ad avere effetto limitato nel tempo".

L’intervento vede un importo da 290 mila euro "che sarà finanziato attraverso la vendita della casa dei quadrupedi" aggiunge Passino, sottolineando come saranno riqualificate anche tutte le aiuole dei marciapiedi e sarà possibile utilizzare tranquillamente i parcheggi presenti sulla via, ora danneggiati dalle radici.

"Saranno apportati inoltre gli adeguamenti necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sarà migliorata l’illuminazione pubblica e posizionato un nuovo arredo urbano" conclude il vicesindaco.

Dispiaciuto degli abbattimenti che dovranno essere effettuati il sindaco Riccardo Tomatis, che poi aggiunge: "In questo modo l'intervento sarà più sicuro per la pubblica incolumità e duraturo. Via Papa Giovanni è una delle strade centrali e principali della nostra città, con questo intervento, oltre ai notevoli vantaggi alla viabilità, renderemo nuovamente fruibili i parcheggi e renderemo più sicuri e anche esteticamente uniformi e più belli i marciapiedi con notevole vantaggio sia per le attività ivi presenti che per i residenti oltre che per tutta la città" conclude il primo cittadino.