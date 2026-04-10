Truffa Tari a Varazze, il Sindaco tiene alta l'attenzione: "Il Comune non invia mai messaggi telefonici per comunicare irregolarità"

Dopo gli allarmi lanciati a Cosseria e Celle anche a Varazze il Sindaco Luigi Pierfederici tiene alta l'attenzione sui tentativi di truffa.
"Si comunica alla cittadinanza che sono stati segnalati tentativi di truffa riguardanti la posizione debitoria TARI. Alcuni contribuenti stanno ricevendo messaggi (SMS o WhatsApp) che invitano a chiamare numeri telefonici non appartenenti agli uffici comunali" diceil primo cittadino varazzino.
"Si ricorda che il Comune di Varazze non invia mai messaggi telefonici (SMS o WhatsApp) per comunicare irregolarità nei pagamenti o posizioni debitore - precisa - Non chiamate i numeri indicati in tali messaggi e non fornite dati personali o bancari. Per qualsiasi dubbio sulla vostra posizione TARI, contattate esclusivamente i canali ufficiali del Comune o recatevi presso gli uffici competenti".
"Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a diffondere questa comunicazione, specialmente tra le persone più anziane o meno esperte di strumenti digitali" conclude Pierfederici.