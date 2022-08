Caduta massi ad Albisola, chiusa tutta la spiaggia libera. Il sindaco: "Per questa stagione non riaprirà"

Ha firmato questa mattina l'ordinanza di chiusura per tutto il tratto della spiaggia libera di Albisola Superiore a seguito del cedimento della porzione di un costone e la caduta dei massi avvenuto intorno all'ora di cena di martedì scorso che aveva visto colpite una famiglia di 5 persone, due bambini e tre adulti.

Il sindaco Maurizio Garbarini dopo il sopralluogo effettuato ieri pomeriggio sul posto dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro, i tecnici di Fondazione Cima, i vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto e la polizia locale, ha preso così questa decisione dopo che giovedì aveva interdetto solo il tratto del litorale "Angolo Azzurro" nella quale era avvenuta la frana.

Il Pm Ferro ha inoltre fatto prelevare il materiale caduto così da poterlo usare come prova da allegare per l'indagine. La Procura ha infatti aperto un fascicolo a carico di ignoti.

Il prossimo passo sarà notificare un'ordinanza di messa in sicurezza del costone prendendo contatti con i proprietari della villa sovrastante.

"Non sarà facile, è un'aggregazione di rocce particolari, non hanno una consistenza vera e propria ma sono massi rotondi sulla terra e sarà difficile capire quali azioni produrre - aveva spiegato Garbarini ai nostri microfoni - contatteremo anche i proprietari della villa e verificheremo anche per la questione del demanio con la Capitaneria di Porto per capire quali sono le eventuali misure da adottare".

"Siamo alla fine di agosto e tra tutte le procedure e le verifiche, direi che per questa stagione difficilmente potremo auspicare in un'apertura con rammarico ma a fronte di pubblica sicurezza e incolumità diventa difficile fare diversamente" ha spiegato il primo cittadino.

Intorno alle 20.00 martedì scorso erano stati infatti chiamati i soccorsi e sul posto erano giunti i vigili del fuoco che avevano messo in sicurezza e transennato l'area, l'automedica del 118 e tre ambulanze, due della Croce Oro di Albissola Marina e una della Croce Verde di Albisola. I feriti, fortunatamente in modo lieve, erano stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.