Caduta massi sulla spiaggia di Albisola, il sindaco firma l'ordinanza: divieto immediato di utilizzo e passaggio

Divieto immediato di utilizzo e passaggio della porzione di spiaggia di Albisola Superiore oltre il pennello a scogliera in località Torre, per il cedimento di parte di costone e caduta massi dall'alto, da ieri transennata.

Questa la decisione presa dal sindaco Maurizio Garbarini tramite un'ordinanza firmata ieri a seguito del cedimento della porzione di un costone e la caduta dei massi avvenuto intorno all'ora di cena di martedì scorso che hanno visto colpire una famiglia di 5 persone, due bambini e tre adulti.

"Si ritiene necessario interdire al pubblico l'utilizzo della porzione della spiaggia libera di cui sopra ed occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare soluzioni tecniche necessarie possibili a ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del costone interessato dall'evento" viene spiegato nell'ordinanza.

Ieri mattina il primo cittadino aveva svolto un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco e la polizia locale nel litorale "Angolo Azzurro" ed era stata interdetta l'area con il nastro bianco e rosso. Nel pomeriggio è stata poi transennata con i cartelli.

"Non sarà facile, è un'aggregazione di rocce particolari, non hanno una consistenza vera e propria ma sono massi rotondi sulla terra e sarà difficile capire quali azioni produrre - aveva spiegato Garbarini ai nostri microfoni - contatteremo anche i proprietari della villa e verificheremo anche per la questione del demanio con la Capitaneria di Porto per capire quali sono le eventuali misure da adottare. Per il momento è chiusa, la transenneremo in modo che non sia fruibile alla balneazione".

Intorno alle 20.00 due giorni fa erano stati infatti chiamati i soccorsi e sul posto erano giunti i vigili del fuoco che avevano messo in sicurezza e transennato l'area, l'automedica del 118 e tre ambulanze, due della Croce Oro di Albissola Marina e una della Croce Verde di Albisola. I feriti, fortunatamente in modo lieve, erano stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.