Cadono pietre sopra la spiaggia libera ad Albisola. Il sindaco: "Interdetta una parte, dovremo sviluppare le azioni da produrre per poter riaprire nel breve periodo" (FOTO E VIDEO)

"Abbiamo fatto una prima verifica e interdetto una parzialità della spiaggetta, dovremo andare a sviluppare quelle che saranno le azioni da poter produrre nel poter riaprire nel breve periodo".

Questa la decisione che è stata presa dal sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini che questa mattina ha svolto un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco e la polizia locale nel litorale "Angolo Azzurro" nel quale nella serata di ieri sono cadute alcune pietre dal muraglione soprastante che hanno visto colpire 5 persone, turisti in vacanza, presenti sulla spiaggia.

Intorno alle 20.00 erano stati infatti chiamati i soccorsi e sul posto erano giunti i vigili del fuoco che avevano messo in sicurezza e transennato l'area, l'automedica del 118 e tre ambulanze, due della Croce Oro di Albissola Marina e una della Croce Verde di Albisola. I feriti, fortunatamente in modo lieve, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

"Non sarà facile, è un'aggregazione di rocce particolari, non hanno una consistenza vera e propria ma sono massi rotondi sulla terra e sarà difficile capire quali azioni produrre - ha proseguito il primo cittadino albisolese - contatteremo anche i proprietari della villa e verificheremo anche per la questione del demanio con la Capitaneria di Porto per capire quali sono le eventuali misure da adottare. Per il momento è chiusa, la transenneremo in modo che non sia fruibile alla balneazione".

Il sindaco comunque ha voluto lanciare un appello per mantenere sempre alta l'attenzione.

"Mi informerò per capire come stanno le persone ferite, sono state accompagnate al San Paolo, vedremo quali sono stati gli effetti causati da questa problematica intercorsa ieri sera - conclude Garbarini - Dobbiamo sempre pensare di responsabilizzare la fruizione, è vero che è una spiaggetta invidiabile, però bisogna chiamare al senso di responsabilità. Chi va a bivaccare sulla spiagge deve guardare a monte dove ci si va a sedere, perché la fruizione del litorale è sempre in sicurezza, quella porzione lì seppur ha una sua valenza particolare però ha un costone di roccia sopra e non si sa mai cosa può succedere".