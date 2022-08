Fionda di legno 2022, chi lo vincerà? Gli indizi dei Fieui di caruggi di Albenga

Chi sarà il vincitore o la vincitrice del Premio Fionda 2022? Il nome non è ancora stato rivelato e, stando all’incontro odierno tra i Fieui di caruggi di Albenga, la decisione non è ancora presa.

Sarà “ una bella donna ” come vuole Feroce, per rendere “ frizzante ” la serata? O, come fa intendere Gino Rapa, portavoce dei monelli dei vicoli albenganesi, un rappresentante del mondo dell’informazione, settore in crisi, “ che sta attraversando un momento difficile, con i giornali spesso venduti al sistema ”? Rapa comunque ha dato un indizio importante: potrebbe essere l'ultimo Premio Fionda 2022 consegnato e lo darebbe “ a qualcuno di indipendente ” …

In un video diffuso (guarda QUI ) i Fieui promettono di decidere a breve, entro un paio di giorni, dopo che si saranno consultati anche con Antonio Ricci, il “ Capo Fionda ”, e magari qualche Premio Fionda precedente, come Albanese o la Mannoia.

I biglietti per la serata, che si terrà al Teatro Ambra di Albenga il prossimo 24 settembre, sono andati sold out in pochissime ore lo scorso venerdì, con il pubblico numeroso che si è messo in coda addirittura dalla sera prima per accaparrarsi in prevendita i biglietti “a scatola chiusa”, senza conoscere quindi il o la protagonista dell’atteso evento.