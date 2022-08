Meteo: settimana instabile, prevista pioggia e temperature in calo

Una fascia di bassa pressione in quota collegata a correnti occidentali più umide favorirà l’ingresso di impulsi perturbati con piogge e temporali sparsi durante la settimana. Le temperature tenderanno a calare gradualmente fino a domenica, ma rimanendo sempre in un contesto di normalità per il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 29 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso per velature sulle pianure. Nubi cumuliformi sui rilievi con qualche rovescio o temporale isolato al pomeriggio/sera, in particolare possibile tra Piemonte e Liguria occidentali. Temperature stazionarie, con valori massimi sempre sui 30/32 °C in pianura, qualche grado in meno sulle coste. Venti in generale assenti o deboli a regime di brezza di direzione variabile, meridionali su Langhe, astigiano e Liguria centrale interna.

Martedì 30 agosto

Cielo variabile al mattino, con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Al pomeriggio/sera piogge e temporali sparsi e irregolari un po’ ovunque anche se in prevalenza sui settori occidentali. Temperature minime stazionarie intorno 18/22 °C, massime in lieve calo specialmente dove sarà più coperto. Venti deboli di direzione variabile, meridionali anche localmente forti su Liguria centrale interna e basso Piemonte. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Da mercoledì 31 agosto

La situazione migliora un po’ mercoledì con meno instabilità durante la giornata, che potrebbe colpire più le zone piemontesi orientali. In seguito le correnti in quota rimarranno occidentali e ci aspettiamo comunque passaggi perturbati piuttosto rapidi tra venerdì e domenica, con piogge più diffuse. Le temperature caleranno ulteriormente di qualche grado rimanendo comune in linea con le medie del periodo.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/634-Stagionali_settembre_2022.html.