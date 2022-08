Maltempo ad Albenga, Lorenza Giudice (Confcommercio): ""In ginocchio per un ora d’acqua, non bastava la situazione già grave dell’economia"

"Albenga in ginocchio per un ora d’acqua, non bastava la situazione già grave di un’economia disfatta dai rincari e dalla mancanza di personale; ora molti dovranno rimettere in ordine a tempo zero o ricostruire". Così Lorenza Giudice (Confcommercio).

"Che tutti i politici si mettano una mano sulla coscienza per i tanti disastri evitabili, in 5 minuti i vicoli del centro storico si sono allagati, i tombini esplosi perché animati dall’acqua - prosegue - Le imprese stanno consumando le ultime risorse, altre sono esaurite, sono stanche di essere il centro di tutte le freccette. Vogliono essere al centro non il centro".

"Gli strumenti per ottenere quattrini da investire ci sono, iniziamo le procedure per declassare la Liguria a zona meno evoluta, proprio come quelle che stanno ricevendo tutti i fondi europei" conclude infine Lorenza Giudice.