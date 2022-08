Albenga: tromba d’aria, grandine e piogge violente. Il sindaco: “Faremo il possibile per ottenere risarcimenti per chi è stato danneggiato” (FOTO)

Il maltempo di questo pomeriggio si è scatenato in tutta la provincia di Savona, ma su Albenga ha avuto effetti particolarmente devastanti a causa delle violente piogge, venti forti e una grandinata.

Allagamenti in diverse zone della città: sottopasso ferroviario, viale Martiri, via del Cristo, zona Foce. Sul lungomare Colombo, una palma è stata abbattuta dalle intemperie distruggendo un dehors sottostante. Fortunatamente, pare non si trovasse alcuna persona.

Dalle 15 inoltre, la linea ferroviaria Ventimiglia - Genova è interrotta fra Albenga e Loano per danni alla linea di alimentazione elettrica causati dal maltempo. I tecnici di RFI sono sul posto e Trenitalia ha attivato il servizio bus tra Alassio e Pietra Ligure. Anche la viabilità stradale risulta però difficoltosa a causa della pioggia e delle forti raffiche di vento.

“Faremo tutto il possibile per ottenere i giusti risarcimenti per coloro che hanno subito danni da questo fenomeno – afferma il sindaco Riccardo Tomatis, giunto subito sul posto -. È stata una vera e propria bomba d'acqua e di grandine accompagnata da una tromba d'aria, quella sul lungomare in particolare”.

“Fenomeni di simile portata, che purtroppo si verificano sempre più frequentemente, sono difficili da controllare e contenere. Abbiamo immediatamente attivato una squadra di protezione civile e i nostri dipendenti comunali, i quali si sono messi subito all'opera per riportare alla normalità le situazioni più critiche”, conclude il primo cittadino.

Intanto, sul territorio, si registrano diverse serre danneggiate.