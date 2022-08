Peste suina, il Prefetto Gullotti ha incontrato il Commissario straordinario Ferrari

Ieri pomeriggio il Prefetto Enrico Gullotti ha ricevuto il Commissario straordinario alla peste suina africana, il dottor Angelo Ferrari.

Nel corso dell’incontro il Commissario, nominato con D.P.C.M. dello scorso 25 febbraio, ha aggiornato il Prefetto sulle iniziative poste in essere dal proprio Ufficio per prevenire e contenere la diffusione della malattia epidemica nel territorio regionale e, segnatamente, nella provincia di Savona.

Inoltre, ha fatto anche riferimento all'installazione in corso di nuove reti di contenimento per evitare la migrazione dei cinghiali dalle aree a rischio: intervento che dà attuazione a specifiche indicazioni provenienti dall’Unione europea, già applicate in altri Paesi membri ed in diverse Regioni italiane.

Il Prefetto ha ringraziato il dottor Ferrari per gli elementi informativi forniti, assicurandogli la propria collaborazione per eventuali esigenze connesse allo svolgimento dell’incarico commissariale.