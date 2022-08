Savona, asfaltature in via Crispi e via Torino: il 3 settembre modifiche ai percorsi dei bus

A causa lavori di asfaltatura in via Crispi e via Torino, da martedì 30 agosto a sabato 3 settembre 2022 verrà istituito un senso unico di marcia direzione monti-mare.

A seguito di tale modifica alla viabilità cittadina le linee 2 e 3 subiranno una variazione al percorso tradizionale come di seguito riportata:

- direzione Lavagnola, normale percorso fino in piazza Saffi, quindi trasferimento transitando da via Boselli, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza del Popolo, via IV Novembre, via Sormano, corso Ricci, ponte di Lavagnola e piazza Lavagnola, per poi riprendere il regolare servizio per l’utenza.

In direzione mare il percorso è invece regolare.