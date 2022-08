Maltempo nel savonese, ripristinato il traffico sulla linea ferroviaria Ventimiglia - Genova (FOTO e VIDEO)

Il traffico sulla linea ferroviaria Ventimiglia - Genova, nel pomeriggio odierno interrotto fra Albenga e Loano a causa dei danni alla linea di alimentazione elettrica causati dal maltempo, è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici.

Lo comunica Trenitalia che aggiunge: "I treni InterCity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti. Il solo treno IC 635 Ventimiglia (15:10) - Milano Centrale (19:00) viaggia con un maggior tempo di percorrenza di 173 minuti. Treno InterCity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: IC 681 Ventimiglia (17:00) - Milano Centrale (21:02)".

Le conseguenze delle intense precipitazioni hanno portato alla cancellazione di treni regionali, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Pietra Ligure e Alassio.

È stato un pomeriggio difficile per il savonese, in particolare per Albenga dove si sono registrati allagamenti in diverse zone: sottopasso ferroviario, viale Martiri, via del Cristo, zona Foce. La situazione è stata sin da subito monitorata con personale comunale e con l'attivazione di una prima squadra di Protezione civile.

Disagi per il maltempo si sono registrati in diverse zone della provincia (documentati nelle nostre immagini i casi di Albenga e Borgio Verezzi). Sempre nel comprensorio ingauno a esondare in un paio di punti è stato il Rio Carendetta.

Sono stati inoltre segnalati danni ad alcune serre nella pianura albenganese.

"Nel pomeriggio di oggi brevi e isolati temporali hanno interessato la zona di Albenga, dove si è verificato qualche allagamento e si sono registrati alcuni danni strutturali presso aziende agricole e stabilimenti balneari - fanno sapere da Regione Liguria - Non viene segnalato alcun danno a persone. Si registra la caduta di alcuni alberi e l'esondazione in alcuni punti del Rio Antoniano e Rio Carrendetta. Si ricorda che dalle 20 e fino alle 15 di domani, mercoledì 31 agosto, sarà in vigore l’allerta gialla per temporali sulle zone B, E e C, da Capo Noli all’estremo levante ligure, entroterra compreso".