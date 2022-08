La Fondazione del Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà spegne 40 candeline

Si svolgerà ad Ortovero, con la collaborazione del comune e i patrocini della Regione Liguria, della Provincia di Savona e degli Istituti Storici della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona e di Imperia, il 3 settembre, con inizio alle ore 9,00, la celebrazione dei 40 anni dalla Fondazione del Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà (R.I.V.L.).

Il R.I.V.L. venne istituito nel 1982, affiliato alla Federazione Italiana Volontari della Libertà – F.I.V.L., per iniziativa del Comandante Partigiano Raimondo Rossi “Ramon”, già operante in Valle Arroscia durante la Guerra di Liberazione 1943-1945. La prima manifestazione del R.I.V.L. si svolse ad Ortovero nei giorni 14 e 15 agosto di quell’anno.

La Federazione Italiana Volontari della Libertà, di cui, come accennato, il R.I.V.L. costituisce costola locale, nacque, per scissione dall’A.N.P.I., nel 1948, su iniziativa di personalità del calibro di Raffaele Cadorna, Enrico Mattei, Enrico Martini “Mauri”, Paolo Emilio Taviani, ecc, aggregando le numerose associazioni autonome, cattoliche, liberali, apartitiche che, nel contesto delle contrapposizioni ideologiche da “guerra fredda”, si schierarono apertamente per lo stabilimento in Italia di una democrazia di tipo occidentale.

La manifestazione si terrà presso il Parco Don Innocente Armato (in caso di maltempo nella vicina Palestra). Dopo la Messa, celebrata da S.E.Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi ed i saluti delle Autorità le due relazioni “core” illustreranno: la storia del Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà e la mitica figura del Comandante Ramon. Verranno quindi insigniti con targa due Partigiani: Leopoldo Fassio (“Leo”) e Ludovico Cappato (“Walter”); quest’ultimo alla memoria, essendo mancato proprio pochi giorni fa.

Per l’intera giornata, presso il vicino Salone del Centro Enologico Regionale di Ortovero, sono previste visite, sia libere che guidate con dovizia di spiegazioni di carattere storico e culturale, a tre esposizioni: - “40 anni fa (14 e 15 agosto 1982: la nascita del RIVL))” mostra fotografica a cura di Luigi Reale; - “Le uniformi raccontano la storia” omaggio alle Forze Armate a cura di Roberto Ferrari; - “Cimeli di guerra partigiana” a cura di Michele Todde. Al termine della mattinata, presso il Parco Don Innocente Armato sarà attiva la cucina dell’Associazione Pro Loco di Ortovero. Tutta la cittadinanza del comprensorio ingauno è invitata.