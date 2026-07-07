Bergeggi tra libri, stelle, natura e musica: una settimana di eventi tra cultura e territorio

Una settimana di appuntamenti per scoprire Bergeggi attraverso la cultura, la natura e la musica. Dal 7 all’11 luglio il borgo della Riviera ligure propone un calendario di iniziative che unisce incontri letterari, escursioni sotto le stelle, percorsi dedicati al benessere e un concerto corale nel cuore dell’estate.

Si parte martedì 7 luglio alle 21, nella Sala Consiliare del Comune di Bergeggi, in via De Mari 28, con la rassegna “Libri e Voci Liguri”. Protagonista della serata sarà la scrittrice savonese Cristina Cavallero, che presenterà il volume “Streghe, maghi e incantesimi nella Roma antica” pubblicato da De Ferrari Editore.

Un viaggio nella società romana attraverso il rapporto con la magia, la superstizione e le pratiche rituali dell’antichità. L’autrice accompagnerà il pubblico tra racconti di incantesimi d’amore, rituali di guarigione, pratiche divinatorie e malefici, ricostruendo il complesso rapporto tra fascinazione popolare e condanna istituzionale. Figure come streghe, maghi e sacerdoti orientali emergono dalle fonti storiche in un equilibrio tra paura, curiosità e diffidenza.

Cristina Cavallero, laureata in Conservazione dei Beni Culturali a indirizzo archeologico e successivamente in Scienze Storiche, Archivistiche e Librarie con specializzazione in Storia Antica, dedica i suoi studi alla magia nel mondo antico, alla superstizione popolare, alla medicina naturale e alla stregoneria. La serata è a ingresso libero e si svolgerà in un ambiente climatizzato. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Civica A. Cabiati e dall’Associazione ProLoco Bergeggi APS.

Giovedì 9 luglio spazio alla suggestione della notte con “Sotto il cielo stellato”, un trekking notturno che unirà il fascino del paesaggio ligure all’osservazione astronomica. L’escursione partirà alle 20.30 dalla località Torre d’Ere, accompagnata da una guida ambientale escursionistica (GAE), e attraverserà il bosco tra profumi mediterranei e silenzi notturni fino alla radura nei pressi dell’ex Forte Sant’Elena, sulla pista di decollo dei parapendii.

Da questo punto panoramico, con vista sull’Isola di Bergeggi, i partecipanti potranno osservare il cielo estivo guidati dall’astrofilo professor Ugo Ghione, alla scoperta di costellazioni, pianeti e curiosità del firmamento. Un’esperienza pensata per chi vuole unire il piacere del cammino alla magia dell’astronomia. L’attività è indicata dai 8 anni in su e richiede prenotazione tramite il sito www.guidedelgolfo.com/eventi. Sono consigliati scarpe da trekking, torcia, repellente per insetti e un tappetino o cuscino per la sosta.

Venerdì 10 luglio torna invece l’appuntamento con “Le passeggiate del benessere: la natura, il corpo e il movimento”, un’escursione sulle alture di Bergeggi organizzata dalla ProLoco. In compagnia di una guida GAE e di Jennifer Piras, dottoressa in Scienze Motorie, i partecipanti percorreranno un itinerario di circa due chilometri fino alle pendici del Monte Mao, attraversando macchia mediterranea e boschi con uno dei panorami più suggestivi sul Golfo dell’Isola.

Al termine della camminata spazio al benessere con semplici esercizi di rilassamento, distensione muscolare e respirazione. Il percorso prevede circa 120 metri di dislivello ed è classificato come difficoltà E. Il ritrovo è fissato alle 16.45 al parcheggio della Gola di Sant’Elena, con partenza alle 17 e rientro previsto tra le 20 e le 20.30. Necessarie scarpe adeguate da trekking, abbigliamento comodo e acqua. La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito della ProLoco Bergeggi.

La settimana si chiuderà sabato 11 luglio con la musica in piazza. Alle 21.30, in piazza XX Settembre, saliranno sul palco i Cromosuoni Vocal Ensemble con lo spettacolo “Armonie Pop in concerto”: diciotto voci e una chitarra per un viaggio nella musica italiana e internazionale reinterpretata in chiave corale.

Un concerto completamente dal vivo in cui le voci diventano protagoniste, trasformando grandi successi pop in nuove architetture sonore fatte di intrecci vocali e armonie raffinate. Il repertorio attraverserà artisti come Michael Jackson, Beyoncé, Katy Perry, The Beatles, Ed Sheeran, Coldplay e Imagine Dragons, accanto ai grandi nomi della musica italiana come Laura Pausini, Marco Mengoni, Elisa, Giorgia e Blanco. Non mancherà un omaggio speciale alla Liguria, con riletture corali dei brani di Fabrizio De André, Ivano Fossati, Olly e Bresh.