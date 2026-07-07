Ad Alassio è sempre "Musica sotto le stelle". Dal Country Road Tour e in attesa di Enrico Ruggeri tanti appuntamenti in musica

Prosegue, ad Alassio e promosso dal Comune, il calendario degli eventi estivi con una settimana all'insegna della musica, degli spettacoli dal vivo e dell'intrattenimento spaziando dalla musica country ai ritmi latino-americani, dai grandi successi della canzone italiana alla musica classica, pensato per coinvolgere residenti, turisti e appassionati di ogni età.

Dopo il concerto di solidarietà "Meravigliose Note d'estate", in programma questa sera, martedì 7 luglio alle ore 21, in Piazza della Libertà, con le musiciste ucraine Classic Ladies di Odessa, il calendario musicale estivo prosegue con nuovi appuntamenti dedicati a generi e atmosfere diverse.

Per gli appassionati dei ritmi latini il primo appuntamento è domani, mercoledì 8 luglio, con il debutto della rassegna dedicata alle serate danzanti latino-americane, in programma dalle ore 21 alle 23 a Parco San Rocco. L'iniziativa, a cura di Riva Salsera ed Enzo Dj, proseguirà ogni mercoledì fino al 19 agosto, offrendo tante occasioni per vivere le serate estive all'insegna del ballo e della convivialità.

Altro appuntamento di spicco di questa settimana, con il quale prosegue la rassegna “Alassio sotto le Stelle” in Piazza Partigiani, è in programma giovedì 9 luglio alle 21.30 con la tappa del Country Road Tour 2026. Protagonista della serata sarà la DRIM Rock Country Band, che porterà sul palco l'energia della musica country, tra grandi classici e successi moderni eseguiti dal vivo. Un viaggio musicale coinvolgente, arricchito da coreografie e balli country che trasformeranno la serata in una vera festa. Uno spettacolo dinamico e travolgente, pensato per far cantare, ballare e divertire il pubblico di tutte le età.

Venerdì 10 luglio saranno due gli appuntamenti musicali in calendario. Alle ore 21, nella piazza della frazione Moglio, proseguirà "FrazioNando – Concerti per Alassio e dintorni", la rassegna ideata e curata dal cantautore Nando Rizzo in collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio. La serata, intitolata "Classifica Sorrisi & Canzoni 1977/78", accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i brani di maggior successo di quegli anni. Per gli amanti della musica classica, l'appuntamento è invece alla stessa ora nella Chiesa di Santa Maria Immacolata, in Piazza San Francesco, dove proseguirà la rassegna "Note d'Organo nel Borgo", con il concerto della Corale San Francesco e del Maestro Giorgio Piovano, i quali proporranno una suggestiva meditazione in canto dedicata a San Francesco d'Assisi.

Conclusa una settimana ricca di appuntamenti musicali, l'attenzione è già rivolta alla prossima, che si aprirà lunedì 13 luglio con il Premio Alassio Musica, inserito nel cartellone di Ligyes Alassio – Genova Cultura Fest, in programma alle ore 21.30 in Piazza Partigiani. Giunto alla sua terza edizione, il riconoscimento celebra i protagonisti e le eccellenze della musica italiana e quest'anno sarà conferito a Enrico Ruggeri, cantautore e artista tra i più rappresentativi della scena musicale italiana, protagonista di una carriera ricca di successi. Il Premio è curato da Stefano Senardi, produttore discografico e direttore artistico di eccezionale esperienza. Ad aprire la serata del Premio Alassio Musica sarà il giovane cantautore Mazzariello, considerato una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, il quale negli stessi giorni realizzerà tra Alassio e Sanremo il videoclip del suo nuovo progetto musicale, premio messo a disposizione da LIGYES – Giovani Talenti Territorio e realizzato con la supervisione di Genova Liguria Film Commission.