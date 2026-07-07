Celle Ligure, il premio "Giovani Senza Confini" compie 25 anni: poesia e musica sul lungomare

All’interno dell’Associazione culturale Alberto Peluffo fervono i preparativi per un’edizione importante del premio nazionale di poesia “Giovani Senza Confini”, cioè la numero venticinque! Da diversi anni, questo premio gode del patrocinio dei comuni di Varazze e di Celle Ligure, quindi è un evento che unisce due paesi vicini, in un bellissimo angolo del nostro mare. In questi giorni si è riunita la giuria per decretare i nomi dei vincitori di entrambe le sezioni: quella dei bambini e ragazzi e quella tradizionale degli adulti. Non è stato un compito facile, considerato l’alto numero di partecipanti.

Ogni anno i partecipanti devono presentare un elaborato su un tema richiesto; questa volta è stato scelto il seguente argomento: Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare uno straordinario linguaggio.

La giuria, presieduta da Anna Ratto, presidente dell’associazione organizzatrice, è composta da Mariangela Calcagno insegnante e assessore alla cultura del comune di Varazze; Elvira Todeschi, insegnante e attrice; la dottoressa Marina Piombo e il prof. Massimiliano Parodi. L’organizzazione sta contattando i vincitori affinché partecipino alla cerimonia di premiazione, prevista per sabato 5 settembre, alle ore 18, presso la località Bouffou, sul lungomare di Celle Ligure, dove si trova la galleria delle poesie prime classificate a tutte le edizioni del concorso. Verranno premiate le prime tre poesie della sezione adulti e le prime cinque poesie della sezione bambini/ragazzi, oltre a qualche menzione speciale decisa dalla giuria.

Il regolamento prevede che ogni poeta premiato scopra la sua esatta posizione in classifica solo al momento della premiazione. Il premio più ambito del concorso di poesia “Giovani Senza Confini” è quello di vedere la propria poesia scritta su piastrella e posta sulla parete della galleria. Infatti, la prima classificata di entrambe le sezioni e le eventuali menzioni speciali, oltre all’attestato e al premio ricordo, verranno anche scritte su una piastrella personalizzata, che resterà quindi visibile tutto l’anno a coloro che passeranno sul posto. Le piastrelle sono realizzate dai bravissimi artisti Andrea e Marcello Mannuzza della bottega artigiana “Il Tondo” di Celle Ligure. Risulta emozionante che la posa delle piastrelle venga fatta “in tempo reale”, durante la premiazione.

Infatti, ogni autore chiamato a ricevere il premio, legge la sua poesia e, contemporaneamente, il Signor Salvatore, storico collaboratore dell’associazione, sistema la piastrella sul punto della parete già individuato in precedenza. La manifestazione verrà presentata da Stefano Pastorino, voce di Radio Skylab e membro dell’associazione Alberto Peluffo. Ai tasti del service audio-luci ci sarà Jacopo Zunino. Non mancheranno intermezzi musicali a cura del Prof. Gianni Gollo al flauto traverso; inoltre, Camilla Zanchetta, giovanissima interprete, saprà emozionare il pubblico con la sua bellissima voce. Insomma, si preparano emozioni per il primo sabato di settembre, data ormai tradizionale per un premio di poesia che ricorda Alberto Peluffo.