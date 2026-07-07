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Eventi | 07 luglio 2026, 09:00

Finalpia, la Banda Maria Pia in concerto per San Benedetto: omaggio alle grandi voci della musica

Sabato 11 luglio in piazza Abbazia il concerto diretto dalla maestra Laura Camastra, con un omaggio alle grandi voci della musica, classici e colonne sonore. L’evento sosterrà la raccolta fondi per il restauro dell’Oratorio

Finalpia, la Banda Maria Pia in concerto per San Benedetto: omaggio alle grandi voci della musica

Sabato 11 Luglio si festeggia San Benedetto e la Banda Maria Pia di Finalpia, diretta dalla maestra Laura Camastra, propone - come di consueto - il suo concerto di fronte al monastero benedettino di Finalpia. 

Tante le novità nella scaletta di quest'anno: la Banda vuole omaggiare le tante voci femminili che hanno segnato la storia della musica leggera italiana e straniera, da Tina Turner ad Antonella Ruggero, passando da Whitney Huston. Non mancheranno pezzi classici e musiche da film per completare uno spettacolo musicale che si propone di spaziare tra diversi generi musicali interpretati in versione bandistica.

Il concerto, offerto dai Monaci Benedettini, sarà anche l'occasione, per chi lo vorrà, di partecipare con un'offerta libera alla raccolta fondi per il restauro dell'Oratorio, promossa dalla Parrocchia di Finalpia. L'appuntamento è alle ore 21.30 di sabato 11 luglio in Piazza Abbazia a Finalpia.

Redazione

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