Cairo rinnova i giardini "Monsignor Bertolotti": restyling pavimentazione anti-trauma e nuovi giochi

Restyling della pavimentazione anti-trauma e montaggio nuovi giochi. Il comune di Cairo Montenotte rinnova i giardini "Monsignor Bertolotti" situati in piazza della Vittoria.

Il crono-programma dei lavori di preparazione per la posa della pavimentazione prevede la rimozione sia della gomma esistente ed erba sintetica (con smaltimento del materiale), sia della terra per una profondità di 15 centimetri con carico e trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata, nonché l'esecuzione di un cordolo e di un massetto in cemento con l'inserimento della rete elettrosaldata.

L'intervento è stato affidato alla ditta Traversa snc con sede a Cairo Montenotte per un importo compressivo di oneri Iva pari ad 9.516,00 euro.