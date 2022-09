Frana di Marmorassi, il grido d'allarme dei residenti: "Autobus non passano da 3 anni. Ora basta, pazienza ne abbiamo avuta troppa"

"Pazienza ne abbiamo avuto troppa. Tre anni senza mezzi, vergogna". Questo il grido d'allarme di una cittadina, residente a Marmorassi che ha voluto puntare il dito contro l'amministrazione dopo che da tre anni, dal 24 novembre 2019, gli abitanti della frazione devono far fronte ad una frana che ha di fatto reso impossibile il passaggio dei mezzi pesanti, annullando così il transito anche degli autobus.

"La corriera si ferma prima dell'inizio del paese e gli anziani non possono farsi piu di un km a piedi - dice la donna - da tre anni siamo senza un mezzo pubblico, i miei due miei zii che hanno smesso di guidare per avanzati limiti d'età, rispettivamente di 85 e 81 anni sono appiedati e non ce la fanno se noi non ci siamo per portarli. Ogni tanto la corriera passa se qualche autista disponibile sale lo stesso, ma transitano i pompieri, camion, i mezzi di Ata, mi sembra paradossale che invece non possa fare il percorso un autobus".

"Che trovino una soluzioni alternativa, qualche anno fa per prendere i bambini arrivava un auto blu per raccogliere i bambini a Ciantagalletto e Marmorassi ad esempio - prosegue la residente della frazione . devono risolvere in qualche maniera, abbiamo parlato con il comune e ci hanno detto che i soldi sono arrivati. Ci sono diverse incongruenze, ma poi questo problema c'è realmente?".

Per la frana sarebbero già stati stanziati circa 180mila euro.

"Le risorse ci sono, con l'approvazione del bilancio sono state liberate, ora bisogna fare una gara per affidare i lavori, al momento non so però dire le tempistiche. L'aspettativa è legittima, c'è il problema del pulmino ad andare su, cercheranno gli uffici di andare più spediti possibile, la macchina organizzativa si era stoppata per via dei problemi di assunzione del personale - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - E' una delle priorità, c'è una curva abbastanza stretta che tende a franare, bisogna mettere dei tiranti dall'altra parte della strada che tengono il lato esterno".