Savona, i capolavori di Niccolò Paganini in un concerto a Sant'Andrea

Enrico Filippo Maligno al violino, Cristiano Delpriori alla viola, Federica Ragnini al violoncello e Matilde Oppizzi alla chitarra si esibiranno in particolare nella “Sonata con variazioni in re magg. per violino, viola, violoncello e chitarra M.S.132”, un brano che si riteneva perduto ma che è stato riscoperto nel 1996 e potremo ascoltare in prima esecuzione assoluta.

Favorire la diffusione e la conoscenza della musica, con particolare attenzione al repertorio marchigiano dal ‘600 all’800, è lo scopo dell’Accademia Erard – “La Marca Harmonica”, un progetto di collaborazione fra musicologi, storici e musicisti di grande prestigio e specializzati nella musica antica barocca e classica. L’Accademia Erard promuove seminari di studio e ricerca, pubblica libri, svolge un lavoro completo che va dall’attenta indagine storica e filologica alla cura dell’incisione dell’album, alla riscoperta di compositori poco conosciuti, rivalutandoli nei suoi concerti.

L’ingresso sarà gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu o un messaggio WhatsApp al numero 3887963340. Si consiglia di utilizzare la mascherina protettiva antiCovid-19 all’interno del luogo dello spettacolo.