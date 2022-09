Finale Outdoor Region, i grandi eventi sportivi del territorio incontrano gli studenti dell’Università di Genova

A meno di un mese dall'inizio dei grandi eventi mountain bike di Finale Ligure - il Trofeo delle Nazioni e l’EWS-E che per il decimo anno consecutivo portano nella Finale Outdoor Region atleti da tutto il mondo - l’organizzazione dell’evento ha incontrato nella giornata di ieri circa 90 ragazzi del corso di studi di Scienze Motorie dell'Università degli studi di Genova presso il Campus di Savona.

Obiettivo dell’incontro permettere agli studenti di conoscere il percorso che ha portato Finale ad essere considerata la mecca dell’outdoor, soprattutto grazie agli eventi sportivi.

La collaborazione con l’Università di Scienze Motorie iniziata nel 2018 ha portato negli anni alcuni studenti ad essere parte attiva durante gli eventi sportivi, ricoprendo diversi ruoli organizzativi: segreteria di gara, logistica e assistenza ai controlli anti doping, solo per citarne alcuni e, anche quest’anno, ci sarà la possibilità di fare questa esperienza iscrivendosi all’ADE (Attività Didattica Elettiva) attivata in occasione dell’evento.

Andrea Principato, presidente Finale Outdoor Region Sport & Events (ex Polisportiva Finale Outdoor Resort ASD): “Da 10 anni ormai organizziamo a Finale Ligure eventi sportivi internazionali coinvolgendo i territori limitrofi della Finale Outdoor Region. Lo sforzo organizzativo è notevole ma i risultati per il territorio sono sotto gli occhi di tutti e questo ci spinge a continuare. Crediamo molto nel coinvolgimento dei giovani perché gli eventi sportivi e l’outdoor in generale possono essere una concreta prospettiva lavorativa, quindi cosa c’è di meglio che fare una prima esperienza durante un evento tanto importante che si tiene sul territorio?”

Durante la presentazione si è parlato della storia della mountain bike e di come questo sport sia stato di impatto sull’economia locale del Finalese, della particolarità del territorio Finalese e della sua vocazione outdoor, dell’evento EWS-E e Trofeo delle Nazioni e della struttura organizzativa di un evento di tale portata.

Quest’anno Enduro World Series torna a Finale dal 29 settembre al 2 ottobre con l’EWS-E, gara per mountain bike a pedalata assistita, e il Trofeo delle Nazioni, unica gara di mountain bike a squadre che vede 30 nazioni in gara a contendersi la maglia iridata UCI.

Un evento che nel 2019 ha regalato grandi emozioni, anche grazie agli eventi collaterali come la parata dei Team accompagnati dalla banda della città che, anche quest’anno, si terrà il venerdì dalle ore 19 per le vie di Finalmarina, e le “Case delle Nazioni”, dove incontrare le varie squadre, scattare una foto con il proprio atleta preferito e assaggiare le specialità dei vari Paesi in gara.

La possibilità di entrare in contatto con l’organizzazione dell’evento e avere un ruolo di supporto come volontario è aperta a tutti ed è ancora possibile aderire.