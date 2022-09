Laigueglia premia Sophia Martino, stella del pattinaggio artistico a rotelle

Questa mattina, venerdì 2 settembre, il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme, a nome suo e dell’Amministrazione, presso la sala consiliare del comune, ha consegnato a Sophia Martino una targa al merito sportivo quale riconoscimento per gli obiettivi raggiunti dall’atleta in ambito internazionale, nella disciplina “pattinaggio artistico a rotelle”.

La quindicenne laiguegliese, sui pattini dall’età di 3 anni, ha conseguito notevoli risultati che arricchiscono costantemente il suo palmarès: medaglia d’oro nella tappa di Coppa del Mondo in Portogallo, 6° classificata ai Campionati Italiani, 6° classificata ai Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle categoria Jeunesse, 1° classificata ai Campionati Regionali, Campionessa italiana UISP categoria Jeunesse, convocata in nazionale italiana per la Coppa Europa che si svolgerà in ottobre.

Il sindaco, con commozione e parole d’affetto, si è complimentato con la giovane atleta, esprimendo apprezzamento per il suo impegno agonistico e per il suo contributo alla diffusione del nome di Laigueglia nel panorama sportivo internazionale. “Non è facile alla tua giovane età conciliare un impegno di tale portata con la quotidianità e con lo studio. Ci complimentiamo per la dedizione e ti auguriamo che tu possa realizzare i tuoi sogni, certi che la tua carriera continuerà ad essere costellata di successi e gratificazioni”.

Presenti alla cerimonia, il genitore dell’atleta, Claudio Martino e la dott.ssa Roberta Zucchinetti, Fiduciaria CONI per Laigueglia.