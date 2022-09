Toirano, in arrivo un weekend di eventi per chiudere la programmazione estiva

Sabato 3 e domenica 4 settembre Toirano saluterà la programmazione estiva 2022 lasciandosi alle spalle un calendario ricco in termini di offerta (musicale, culturale e non solo) che ha visto le sue piazze sempre gremite di persone.

Sabato 3 settembre piazza Libertà ospiterà, a partire dalle ore 21, il bluesman Claudio Bellato nella versione di “one man band” che proporrà un repertorio che spazia dal blues al jazz, rielaborato e personalizzato, attraverso la chitarra acustica.

Domenica 4 settembre al mattino, prenderà il via, presso la sede del palazzo Comunale, la sesta tappa della seconda edizione del Trofeo Bandiere Arancioni, un progetto nato in collaborazione con il circuito Bandiere Arancioni, di cui Toirano fa parte, e il Touring Club Italiano. Si tratta di una gara di “Urban Orienteering” ovvero di orientamento nel borgo del nostro paese. Caratteristica di questa disciplina, oltre ad avere in gara atleti professionisti ed amatoriali, è quella di vedere la partecipazione di intere famiglie che prendono parte alle gare, amanti della natura e della storia che il paese si prepara ad accogliere. Il terreno di gara sarà rappresentato da una carta con la simbologia delle mappe di orienteering. I punti saranno contrassegnati lungo il percorso da delle lanterne dal caratteristico colore bianco ed arancione, logo della disciplina dell’orienteering.

Infine, sempre domenica 4, alle ore 17 presso la Biblioteca civica “Baccio Emanuele Maineri” verrà inaugurata la mostra dal titolo “La meravigliosa storia della vita sulla terra”, un’esposizione di reperti fossili originali provenienti dalla collezione privata di Domenico Lanzano con possibilità di visita guidata a cura dell’associazione “In legend”.

Per maggiori informazioni relative agli eventi consultare il sito www.toiranogrotte.it alla sezione “Eventi e news”.

“Il programma però non saluta definitivamente l’estate - sottolinea il sindaco Giuseppe De Fezza – ma altri eventi ci accompagneranno fino all’inizio dell’autunno: domenica 11 e domenica 18 settembre, alle ore 17 presso il parco del Marchese, il circolo di lettura 'Un libro per amico' in collaborazione con la biblioteca civica, leggeranno e commenteranno dei passi scelti della 'Leggenda del Buranco' dello scrittore toiranese Baccio Emanuele Maineri (1831-1899), il 25 settembre la ASD Toirano organizzerà il 'Torneo delle contrade', una manifestazione in cui verranno proposti i giochi 'di una volta' come il tiro alla fune, la corsa con i sacchi ed infine domenica 2 ottobre in collaborazione col Touring Club Italiano e Bandiere Arancioni vi sarà la 'Caccia ai tesori italiani'”.

“Quest’anno il nostro borgo ha voluto puntare su eventi di nicchia e di qualità ospitandoli nelle più belle piazze e location - basti pensare al suggestivo Dante in Grotta. La risposta del pubblico è stata assai positiva e questo risultato sarà lo stimolo per un altrettanto variegata programmazione per il prossimo anno” conclude il primo cittadino.