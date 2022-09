Lunedì 5 settembre, presso i bagni Avalon (ex Aquario) in via Nizza 105 a Savona, incontro organizzato dalla sezione di Savona alla presenza di Massimiliano Romeo, Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo.

L'appuntamento è fissato alle ore 20.