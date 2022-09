In possesso di coltello e sfollagente, denunciato dai carabinieri di Alassio

Notte di controlli da parte della radiomobile della compagnia carabinieri di Alassio e delle stazioni dipendenti, che durante il weekend, hanno dispiegato nel rispettivo ambito territoriale, pattuglie a piedi e automontate, posti blocco, controlli alla circolazione stradale e agli locali pubblici. Sono stati ispezionati gli scali ferroviari, i parchi pubblici, i luoghi di aggregazione giovanile, nonché le persone gravate da misure alternative alla detenzione.

Quattro le persone denunciate in stato di libertà: una è stata trovato in possesso di un pugnale e di uno sfollagente, sequestrati nell'immediatezza dai militari; un'altra per aver causato un incidente stradale e trovato positivo all'esame dell'alcoltest (la patente è stata ritirata); la terza in evidente stato di ebbrezza alcolica zigzagava nel centro di Alassio. L'immediato intervento della radiomobile ha scongiurato gravi conseguenze per il conducente e per gli altri mezzi che circolavano. Infine un ragazzo lombardo di 25 anni per aver sfilato una collana ad una ragazza. Il giovane con la scusa del corteggiamento ha avvicinato la donna all'interno di un locale pubblico. Bloccato poco dopo dai carabinieri di Villanova d’Albenga è stato deferito per furto aggravato.

Gli altri numeri del servizio: dieci i locali pubblici controllati, quindici le persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione controllate, settanta i mezzi controllati, due dei quali multati per guida pericolosa, cinquanta le persone identificate. Sempre la radiomobile alassina ha sequestrato 10 grammi di hashish e segnalato tre giovani assuntori.

I controlli da parte di tutti i reparti dipendenti, con la sinergica collaborazione del personale del 15 NEC di Villanova d’Albenga che concorrerà nella vigilanza, proseguiranno nelle prossime ore.