Albisola, 4 nuove panchine ristrutturate grazie al progetto accoglienza ed integrazione (FOTO)

Quattro nuove panchine ad Albisola Superiore ristrutturate grazie al progetto Sistema Accoglienza ed Integrazione.

"Grazie al lavoro dei beneficiari e degli operatori dell’ente gestore Arcimedia del nostro progetto SAI Albisola Superiore che hanno sposato la mia proposta di ristrutturare quattro panchine in disuso e restituirle alla città - ha detto l'assessore con delega al progetto SIPROIMI, ex Sprar Luca Ottonello - E così le 'nuove' panchine sono tornate a disposizione e collocate in zone della città dove mancavano e dove i cittadini avevano segnalato l’esigenza di riaverle a disposizione".

Sono state posizionate in corso Ferrari in prossimità dei giardini all’altezza dell’ex Birrificio; in piazza San Francesco in località Vigo; al parco dei Conradi; davanti alla chiesa della Madonna del Carmine a Luceto.

"Da una piccola collaborazione orientata a dare una risposta alle richieste della cittadinanza è stata l’occasione di sensibilizzare gli ospiti del nostro progetto a far capire il valore del senso civico e di ciò che serve nella vita di tutti i giorni alle famiglie albisolesi che rientra tra gli scopi del progetto di accoglienza ovvero l’integrazione sul territorio anche mediante buone azioni nei confronti degli altri" ha concluso Ottonello.