Fiamme all'ospedale Santa Corona: a fuoco parte del reparto di ortopedia, una palazzina fatta evacuare (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO DELL'1.30 : tre persone sono state trasferite nel reparto di rianimazione per problemi di intossicazione. Sono invece all'incirca poco più di una cinquantina i degenti costretti a evacuare e che saranno divisi tra altri reparti dello stesso ospedale pietrese, il San Paolo di Savona e il Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Paura intorno alla mezzanotte all'ospedale Santa Corona quando improvvisamente è scattato l'allarme per un incendio sviluppatosi all'interno di una stanza del reparto di ortopedia del nosocomio di Pietra Ligure.

Immediato l'intervento della macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con diversi mezzi per circoscrivere il più possibile il rogo, limitato già dall'attivazione automatica del dispositivo antincendio.

Presenti anche i carabinieri, i militi dell'assistenza sanitaria per prestare eventuali cure del caso, ma al momento sembra da escludersi ogni coinvolgimento di pazienti presenti in quel momento nel reparto, che sono stati fatti evacuare per ovvie ragioni di sicurezza.

Per gli effetti delle pratiche di spegnimento, per le quali si è resa necessaria un'ingente quantità di acqua, è stata sgomberata anche l'intera palazzina per i possibili problemi strutturali causati dalle infiltrazioni.

Ancora incerte le cause scatenanti, per le quali non si esclude nemmeno l'ipotesi di dolo seppur gli inquirenti non abbiano potuto ancora avviare il loro lavoro d'indagine.