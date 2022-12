Pietra, incendio al Santa Corona, ripresa la degenza con 12 posti letto al quarto piano del Padiglione Chirurgico

Sono stati portati a termine gli interventi di bonifica e le sanificazioni necessarie alla riattivazione dell’attività sanitaria al 4° piano del Padiglione Chirurgico all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in seguito all’incendio del settembre scorso. A partire da giovedì 22 dicembre è ripresa quindi l’attività di degenza con l’attivazione di 12 posti letto, oltre ai 22 posti letto che erano già attivi in quanto non interessati dal gravissimo rogo.

Complessivamente, l’intero 4° piano è attualmente dotato di 34 posti letto così assegnati: 8 ppll S.C. Neurologia e Centro Ictus; 8 ppll S.C. Neurochirurgia; 5 ppll S.S.D. Chirurgia Vertebrale; 7 ppll per pazienti di area ortopedica-traumatologica; 6 ppll S.C. Medicina Interna.

“Il recupero di parte degli spazi di attività di degenza rappresenta un importante risultato del grande lavoro dei nostri professionisti, grazie ai quali raggiungeremo nel più breve tempo possibile la ripresa completa di tutte le attività che comunque hanno continuato ad operare in questi mesi”, commenta il Direttore Generale di Asl2 Marco Damonte Prioli.

In corso bonifica e sanificazione, per il successivo ripristino, anche dei locali del 2° piano dello stesso padiglione, che tornerà ad ospitare le Neuroscienze e la Medicina nucleare e che sarà reso disponibile nel corso di gennaio 2023.

Risulta invece ancora sotto sequestro da parte dell’Autorità competente il terzo piano, maggiormente coinvolto dall’incendio.