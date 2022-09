Vado, approvato il progetto di sistemazione delle strade boschive: stanziati 80mila euro

E' stato approvato il progetto a Vado Ligure di sistemazione delle strade boschive e finalizzato ad una migliore transitabilita e regimentazione delle acque per il territorio collinare ad uso della protezione civile ed Aib.

L'intervento è finalizzato anche ad una percorribilità per l'outdoor come il trekking e la mountain bike.

"Inoltre si sta lavorando con i Volontari per altri interventi di manutenzione ordinaria e l'organizzazione di un evento che ha l'obiettivo di far conoscere il nostro territorio e il nostro entroterra" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

La cifra impegnata si è attestata sugli 80mila euro.

Lo scorso novembre era nata una collaborazione tra il comune e l'antincendio boschivo vadese per migliorare le strade boschive e dar vita ad una vera e propria promozione dei sentieri. L'amministrazione vadese aveva così deciso di stanziare ulteriori 15mila euro rispetto alla convenzione già presente con l'Aib territoriale.

I volontari avevano posizionato i cartelli per dare visibilità ai sentieri e posizionato targhe sulle panchine con scritte in braille per le persone non vedenti e tramite una collaborazione con Anpi sono state intitolate agli storici partigiani vadese (una delle quali era stata dedicata ad Armando Barisione, fondatore Aib negli anni 70-80).

Gli escursionisti possono inoltre, scansionando il QR code presente sulla panchina, conoscere la storia dei partigiani collegandosi al sito dell'Anpi.