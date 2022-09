Alassio, sfiorata la tragedia: famiglia di 4 persone salvata in mare dalla Guardia Costiera

Poteva finire in tragedia, ma grazie a un testimone che ha lanciato l'allarme, attivando la macchina dei soccorsi, c'è il lieto fine: una famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 minorenni, a bordo di tavole SUP, è stata soccorsa e tratta in salvo nelle acque antistanti Alassio, a una distanza di circa 800 metri dalla costa. Il salvataggio è stato eseguito nella mattinata odierna sotto l’attento coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona, i militari dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga e dell’Ufficio Locale Marittimo di Alassio.

La famiglia stava facendo un’escursione in mare con il Sup, quando sono stati sorpresi dalle avverse condizioni meteorologiche che ne hanno impedito il rientro sulla terra ferma. Ad attivare l’intero dispositivo di soccorso della Guardia Costiera di Loano è stata una persona che ha riferito di vedere delle persone in difficoltà a causa del mare molto agitato.

Immediatamente sono scattati i soccorsi dei militari della Guardia Costiera che, con l’impiego di due unità navali, sono riusciti a portare in salvo i malcapitati e a trasportarli in sicurezza presso il porto di Alassio. Tutti i membri della famiglia, fortunatamente, erano in buone condizioni di salute, pertanto non sono state necessarie cure mediche.

Grazie alla macchina dei soccorsi attivata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Savona e alla persona che ha lanciato l'allarme, è stato possibile evitare che la disavventura si trasformasse in tragedia.

SI ricorda che per qualunque emergenza in mare è possibile contattare il numero blu 1530 e il numero unico di emergenza (NUE) 112.