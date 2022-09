Corse ad alta velocità con gli scooter a Valleggia: le segnalazioni dei cittadini

Dopo Savona anche Quiliano e Valleggia alle prese con le corse ad alta velocità degli scooter nel pieno del paese.

Sui social è scattata l'allarme con diversi cittadini che hanno puntato il dito contro gruppi di ragazzini che schiamazzano durante la notte e viaggiano ad alta velocità a bordo dei mezzi a due ruote.

Degli episodi, che si verificano da diverso tempo e che già in passato avevano messo in apprensione soprattutto il quartiere quilianese, sono stati messi al corrente i carabinieri.

"Ho interessato la polizia locale e i carabinieri e nei prossimi giorni avrò un incontro per poter valutare altre iniziative per forme ulteriori di controllo su queste segnalazioni - ha detto il sindaco di Quiliano Nicola Isetta - non avevo riscontro se non per degli schiamazzi estivi e ho visto anche io sui social. Sto cercando di approfondire la problematica e capire come procedere".

Nei giorni scorsi a Savona nel quartiere di Villapiana, principalmente in via Verdi e via Torino è stata evidenza una criticità simile con le corse che si verificano non solo tra scooter ma anche tra le auto portando il consigliere Pietro Santi a presentare un esposto alla polizia locale.

Nel novembre del 2018 inoltre erano stati denunciati due giovani per gare ad alta velocità effettuate in corso Mazzini altezza asilo delle Piramidi.

Il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Savona e la Polizia Locale, aveva identificato i conducenti, deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'art 9 ter del codice della strada, e individuato i veicoli utilizzati, una Rover MG e una Hyundai Accent. I veicoli erano stati sequestrati e pesanti erano state le sanzioni amministrative comminate, oltre alla sospensione della patente.