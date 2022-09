Agricoltura, allevamento ed educazione: tornano in Liguria le "fattorie didattiche"

Prosegue l’impegno dell’assessorato all’Agricoltura di Regione Liguria sul fronte educational per far conoscere i metodi di coltivazione, allevamento e la stagionalità dei prodotti agroalimentari.

“Dopo 2 anni di stop per la pandemia – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana – i nostri uffici si stanno dedicando alla dodicesima edizione di Fattorie didattiche Aperte 2022 con diverse novità. Le iscrizioni, che si sono appena chiuse, hanno avuto un buon riscontro in termini di rappresentanza e di uniformità geografica con 37 fattorie e 4 ittiturismi per un totale di 41 aziende che presenteranno all’incirca una novantina di proposte e di laboratori”.