Incendio Santa Corona, la Lega: "In stato di fermo il responsabile, ora pena esemplare"

“Il responsabile del rogo provocato dolosamente domenica scorsa all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è in stato di fermo. Come la Lega aveva da subito denunciato, si tratta di un migrante già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora. L’immigrato extracomunitario avrebbe già dovuto essere lontano dal nostro Paese, invece ha dato fuoco al reparto di ortopedia mettendo in pericolo la vita di pazienti e personale sanitario. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso e che all’autore di questo gesto spetti una pena esemplare. Dopo il 25 settembre lavoreremo alla reintroduzione dei decreti sicurezza promossi da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno affinché certi drammi non si ripetano più”.

Lo dicono in una nota i candidati della Lega in Liguria Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli, Francesco Bruzzone, Alessandro Piana, Flavio Di Muro, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo.