Riqualificazione urbana e messa in sicurezza, Marco Scajola (Noi Moderati): "Per il savonese in sette anni 50 milioni di euro" (VIDEO)

50 milioni di euro per il territorio del savonese per riqualificazione urbana, messa in sicurezza, l'edilizia e le politiche abitative.

Il candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre nel collegio proporzionale Liguria al Senato nelle file di "Noi Moderati" Marco Scajola in visita a Savona, si è soffermato sulle cifre messe in campo dalla Regione e gli interventi di cui ha beneficiato la provincia.

"Il lavoro che è stato fatto per il rilancio, la riqualificazione urbana e la messa in sicurezza ed altri interventi che abbiamo fatto qui nel savonese, la cifra è importante, contando anche i ripascimenti delle coste per dare quindi ai turisti delle realtà importanti su cui poter trascorrere la propria estate - ha spiegato l'esponente di Italia al Centro con Toti - Noi possiamo contare di aver dato dal 2015 ad oggi 50 milioni di euro alla provincia di Savona con la città stessa che con il teatro Chiabrera avrà un intervento presto che inizierà grazie ai finanziamenti di Regione Liguria".

"Il savonese è stato al centro delle politiche di riqualificazione urbana, la città di Savona ma anche le zone più dell'entroterra hanno potuto usufruire di fondi importanti - puntualizza Marco Scajola - E' un lavoro che noi abbiamo programmato da inizio amministrazione, dare continuità, raccogliere progetti e mettere tutti nelle condizioni di poter avere quei finanziamenti che sono fondamentali per il nostro territorio. La provincia di Savona è una perla del turismo ligure e quindi è un dovere collaborare con questi tipi di lavoro in sinergia con i comuni e le realtà imprenditoriali".

"Tutto quello che noi abbiamo fatto come rigenerazione urbana, politiche abitative, edilizia, urbanistica nella pianificazione del territorio, il piano territoriale regionale che abbiamo approvato pochi mesi fa e che mancava dal 1997 alla Liguria perché era un lavoro talmente difficile che nessuno mai aveva fatto, tutto deve essere legato al binomio sicurezza del territorio, riqualificazione e la bellezza, con la Liguria e il savonese che infatti meritano di essere valorizzate - conclude il capolista al plurinominale al Senato - Una soddisfazione doppia che mette però al centro la sicurezza, non ci può essere una bellezza, una riqualificazione, senza che non si sia pensato alla sicurezza dei cittadini".