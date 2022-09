Rossetti (Pd): "Sospeso servizio di trasporto per i ragazzi disabili a una settimana dall'avvio delle lezioni della formazione professionale"

"In questi giorni decine di famiglie di ragazzi e ragazze con disabilità, che frequentano i corsi professionalizzanti di 700 ore, hanno scoperto che il servizio di trasporto da casa alle sedi dei corsi è stato sospeso. Si tratta di una decisione incomprensibile che ricade sulle spalle delle famiglie avvisate in modo definitivo solo una settimana prima dell'inizio delle lezioni. Una decisione che rischia di mettere a rischio la stessa frequenza dei corsi, visto che spesso le sedi da raggiungere sono lontane dai luoghi di residenza e per i giovani è difficile o impossibile arrivare in autonomia", spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.



"Considerato che la Regione trasferisce i fondi ogni anno non è facile capire le motivazioni della sospensione del servizio da parte dela Città Metropolitana, per questo presento oggi un'interrogazione in consiglio regionale per sapere quali azioni la Giunta intende attivare nell'immediato verso la Città Metropolitana al fine di garantire il mantenimento del servizio di trasporto che è necessario ripristinare al più presto", conclude Rossetti.