Maltempo, allerta gialla chiusa in anticipo. Arpal avverte: "Ancora possibili rovesci e temporali forti"

Chiusura anticipata alle ore 12.00 per l’allerta gialla temporali sul centro levante della regione (zone B, C, E). Cosi commenta in una nota Arpal che aggiunge: "Tuttavia si segnala come permanga instabilità e siano possibili, in particolare tra la serata di oggi e la prossima notte, rovesci e temporali localmente anche forti soprattutto sul centro Ponente (l’avviso meteorologico indica una bassa probabilità di temporali forti su tutto il territorio regionale)".

Nella notte le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del settore centro-orientale della regione e lo spezzino: si segnala, a Busalla, una cumulata di 24.4 millimetri in 30 minuti tra le 3.00 e le 3.30; deboli precipitazioni anche a Ponente. I venti si sono orientati principalmente dai quadranti meridionali con raffiche sui rilievi (punta massima 97.9 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino).

Ecco l’avviso meteorologico emesso dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal (che trovate anche in allegato, completo di simboli): oggi, giovedì 8 settembre, a seguito del passaggio perturbato della notte permangono diffuse condizioni d'instabilità che favoriscono lo sviluppo di isolati rovesci o temporali, più probabili sul Centro-Levante fino al pomeriggio, sul Centro-Ponente in serata per la formazione di un minimo barico sul Mar Ligure; dal pomeriggio bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Da metà giornata venti da sudovest in rinforzo lungo la costa di A fino a forti sui capi esposti.

Domani, venerdì 9 settembre, persistono condizioni d'instabilità che associate a un minimo barico sul Mar Ligure favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali con bassa probabilità di fenomeni forti fino a metà giornata su BDE. Da metà giornata venti da sudovest in deciso rinforzo lungo la costa di A fino a forti. Nella notte mare molto mosso per onda di libeccio su C in calo al mattino; da metà giornata nuovo aumento del moto ondoso a partire da Ponente fino a mare molto mosso per onda di libeccio su A dal pomeriggio, su B in serata, localmente agitato su C in serata.

Sabato 10 settembre inizialmente mare molto mosso per onda di libeccio sulla costa di C in scaduta nel corso della notte.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.