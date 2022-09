Danneggia sei auto poi tenta la fuga gettandosi nel fiume: 23enne tunisino arrestato ad Albenga

I carabinieri della stazione di Albenga, coadiuvati dai militari del nucleo radiomobile, sono intervenuti intorno alle ore 3.00 di ieri notte, a seguito di segnalazione sul 112 di forti rumori sospetti provenire dalle piazze Corridoni e del Popolo.

Giunti sul posto hanno notato un giovane extracomunitario che stava danneggiando delle autovetture. Alla vista dei militari il ragazzo si è dato alla fuga gettandosi nel greto del fiume Centa.

I carabinieri si son messi sulle sue tracce bloccandolo poco dopo mentre tentava di nascondersi tra la vegetazione. Portato in caserma è stato identificato e tratto in arresto. Si tratta di un tunisino 23enne, pregiudicato, senza fissa dimora, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale. Le indagini hanno evidenziato come il giovane avesse danneggiato 6 autovetture in sosta e in alcune di queste rubato i pochi spiccioli tenuti nel cruscotto.

Il 23enne su disposizione del Pm di turno è stato ristretto temporaneamente all'interno della camere di sicurezza della Compagnia ingauna. Ieri mattina è comparso davanti al giudice che al termine del rito direttissimo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'autorità giudiziaria.