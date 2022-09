Andora, tutto esaurito per il concerto dei Litfiba, più di 6mila persone provenienti da tutta Italia

Tutto esaurito per il concerto dei Litfiba ieri sera ad Andora, in occasione dell'Endless Summer il consueto concerto ad ingresso libero organizzato dall'amministrazione comunale.

Migliaia di persone, 6mila 300 era la capienza totale concessa, hanno affollato l'area Lunapark di via Vespucci per assistere all'Ultimo Girone, tour di saluto del più longevo gruppo italiano che nella cittadina ligure ha galvanizzato i fans giunti da ogni parte d'Italia.

Due ore di rock con i grandi successi che hanno entusiasmato una marea umana che ha ballato e cantato con entusiasmo. I Litfiba hanno ricambiato con generosità. Piero Pelù ha esaltato il pubblico, ha raccontato aneddoti, scherzato col sindaco seduto in platea per poi lanciare "Regina di cuori", El Diablo, Lo spettacolo, Spirito, Cangaseiro e tanti altri successi di 40 anni di fortunata carriera.

Soddisfatta l'amministrazione Demichelis che prima del concerto è salita sul palco, presentata dal musicista Nando Rizzo, per ringraziare quanti hanno lavorato per organizzare il concerto e gli sponsor che hanno reso possibile la serata contribuendo ai costi.

"Che energia e che entusiasmo questa sera ad Andora - afferma il sindaco Mauro Demichelis - Un pubblico proveniente da tutta Italia, anche dalla Sardegna, ha cantato con grande partecipazione. Migliaia di persone, accolte in sicurezza, appagate da un concerto straordinario hanno ballato e cantato. Tutti ci auguriamo che non sia davvero l'ultimo dei Litfiba, ma certamente quello vissuto è stato un evento musicale che sarà ricordato nel tempo e che dà ad Andora una visibilità nazionale. La soddisfazione - continua Demichelis - non può che essere condivisa con quanti lo hanno reso possibile. La mia Maggioranza, gli uffici comunali, l'Ufficio Turismo e gli uffici Tecnici in particolare, i miei staff e tutti i dipendenti comunali che questa sera hanno collaborato per la buona accoglienza di tutti. Complimenti alle associazioni sportive che hanno curato lo spazio ristoro. Un grazie particolare a Nando Rizzo che, con la sua voce e chitarra ha accompagnato il pubblico nel pomeriggio. Sono grato per il prezioso aiuto per la sicurezza alla Prefettura, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Croce Bianca e a tutti i volontari. Andora ancora volta ha fatto la differenza".

All'ingresso del concerto un grande cartello ringraziava gli sponsor.

"Ops Group, Canepa Giancarlo Impianti elettrici, Fondocasa consulenti immobiliari e Boxy sono gli sponsor con il cui prezioso aiuto abbiamo organizzato il concerto gratuito dei Litfiba - spiega Demichelis - Un evento musicale così importante, che ha attirato ad Andora migliaia di persone, ha previsto una macchina organizzativa che ha messo insieme professionalità e imprese: uomini e donne che dal montaggio del palco all'illuminazione e dalle strumentazioni musicali fino agli addetti alla sicurezza agli ingressi, sono elementi fondamentali per una manifestazione che si deve svolgere in piena sicurezza. Gli sponsor ci hanno permesso di poter scegliere fra gli artisti italiani migliori in tour quest'estate. Anche la produzione del concerto ha dato il suo contributo per l'abbattimento dei costi. Ringraziamo e apprezziamo queste aziende che scommettono su loro stesse e sulla promozione del territorio: la visibilità conquistata da Andora con questi eventi non è da sottovalutare" - conclude Demichelis.