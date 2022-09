Millesimo, dopo 3 anni si riaccendono i riflettori sul Festival caARTEiv delle arti 2022

Dopo 3 anni di attesa, l’associazione culturale caARTEiv di Millesimo riprende a festeggiare i premiati dei concorsi artistici che organizza a cadenza annuale ormai da oltre 25 anni in Alta Val Bormida.

Riflettori accesi sull’evento culturale millesimese domenica 18 settembre 2022 alle 15.30, presso la sala consiliare del comune, dove verranno premiati gli autori italiani, provenienti da varie regioni dello stivale e anche dall’estero.

Il Festival caARTEiv delle arti si articolerà con la premiazione delle edizioni 2020-2021-2022 dei concorsi letterari “Poetando alle pendici del monte Camulera”, giunto alla XXV edizione, “Poetando con i Del Carretto e i Centurione Scotto”, giunto alla XXI edizione, e “Città al tempo del coronavirus”, con esordio nel 2020 per testimoniare la storia dal punto di vista psicologico della pandemia in Italia. Quest’ultimo prevede la pubblicazione su Youtube dei video riguardanti le letture delle opere partecipanti, l’uscita di 5 ebook di diversi autori, oltre 500 opere nei digitalstore e un ulteriore ebook con “Cronaca di una guerra anti covid-19” in foto pillole web, con censimento, commemorazioni, vittime ed encomi ai sanitari in Italia, tutti a cura dell’artista Simona Bellone, presidente caARTEiv dal 2001.

Quest’anno, la presidente caARTEiv festeggia i suoi 45 anni nel mondo dell’arte, avendo iniziato a circa 9 anni a comporre poesie, racconti e a destreggiarsi con pittura e scultura, testimoniata anche in varie pubblicazioni.

Il Trofeo Bellone Nello verrà conferito ad un solo artista a sorpresa, in memoria del carabiniere e socio fondatore caARTEiv, recentemente venuto a mancare, che si è distinto culturalmente e socialmente in Alta Val Bormida, accanto alla figlia Simona.

Alla cerimonia interverranno alcune personalità di spicco del mondo culturale ligure.