Savona, i cittadini dicono la loro su Palazzo della Rovere: il 30 settembre nasce il progetto partecipato "FronteSpazio"

“FronteSpazio – spiegano gli assessori Ilaria Becco, Nicoletta Negro e Gabriella Branca - è un percorso al quale speriamo prendano parte davvero tanti cittadini – è la prima pagina del libro di Palazzo della Rovere che diventerà un attraente luogo di vita culturale e sociale, uno spazio ibrido e flessibile in grado di aprirsi e accogliere le esigenze della cittadinanza, dove eventi e servizi innovativi coesistono con le tradizionali funzioni bibliotecarie. Noi crediamo molto in questa partecipazione attiva, in cui il cittadino gioca un ruolo propositivo in termini di temi e possibili opzioni sulle politiche pubbliche, può orientare il dialogo e incidere sulla decisione finale che verrà infine assunta dall'amministrazione”.

Il palinsesto culturale durante la fase cantiere. Durante gli anni che serviranno a ristrutturare lo spazio, Palazzo della Rovere potrà comunque essere, nelle parti non interessate direttamente dai lavori, un luogo di scambio, condivisione, cultura e spettacolo. La nuova identità. Sarà una biblioteca, ma anche molto altro. In questo percorso ci si interrogherà su che cosa rappresenta Palazzo della Rovere per Savona, che ruolo vuole assumere nel futuro della città e come vuole relazionarsi agli altri luoghi di cultura e scambio della città. I servizi di comunità. Gli ampi spazi di Palazzo della Rovere, sono destinati a diventare un luogo polifunzionale, oltre alla biblioteca della città, potranno ospitare altri servizi per la comunità che abita Savona. Scopo di questo tavolo è immaginarli.