Disabilità, Pastorino (Lc) e Rossetti (Pd): “Bene che la Giunta abbia garantito il trasporto per i ragazzi disabili, ma dovevano farlo già a maggio”

“Prendiamo atto che la giunta ha capito che bisognava intervenire per riattivare il servizio di trasporto per i ragazzi e le ragazze con disabilità che frequentano i corsi di formazione professionale. Peccato che la risposta della Giunta al problema sia tardiva, visto che i corsi sono iniziati a maggio”, dichiarano Pippo Rossetti consigliere regionale del Partito Democratico e Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa che hanno presentato un’interrogazione congiunta per essere informati sul mantenimento del servizio di trasporto riservato ai ragazzi con disabilità che frequentano i corsi di formazione.

“È comunque inaccettabile il balletto delle competenze su chi deve garantire il trasporto tra città metropolitana, che copre il servizio per la scuola dell’obbligo, mentre per i corsisti, che non sono in età d’obbligo se ne occupa la Regione. Ad oggi le conseguenze di questa gestione le hanno pagate le famiglie e i ragazzi, sperando che non ci sia stato per alcuni l'impossibilità di frequentare i corsi. Questo sarebbe gravissimo”, aggiungono Rossetti e Pastorino.

“Chiediamo all’assessora Cavo - concludono i consiglieri - di tenere alta l’attenzione su questo tema e sollecitarne la riattivazione, perché non vorremmo che i tempi della burocrazia rallentassero la ripresa di un servizio che sarebbe già dovuto essere attivo”.