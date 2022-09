Cengio, canestro danneggiato nel campetto in località Isole (FOTO)

Il "Cengiadi Stadium", situato in località Isole, preso di mira dai vandali? La segnalazione sulla pagina social "Le Cengiadi - Divertimento per tutti": "Purtroppo, qualcuno ha nuovamente preso di mira uno dei due canestri. Una zona che è stata allestita per fare sport, tracciata come polifunzionale".

"In quell'area, ci vanno anche i bambini delle scuole e doposcuola. Cercheremo di dedicare nuovamente risorse economiche per la manutenzione, come abbiamo promesso nel novembre 2016, dopo l'alluvione e il recupero di quell'area - concludono dal gruppo - Non vogliamo aggiungere altro, solo profonda tristezza".